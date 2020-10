Curs valutar BNR, 30 octombrie. Câți lei costă un euro la sfârșit de săptămână

23:20

Un studiu recent, făcut după 62 de milioane de vizite la sala de sport din 14 țări europene, arată că doar 487 de infecții au fost raportate de operatori. Deși la început se spunea că […] The post Un studiu nou demontează mitul potrivit căruia sălile de sport sunt focare COVID-19. Ce au descoperit oamenii de știință appeared first on Cancan.ro.