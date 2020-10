FC Argeș - FC Voluntari: Continuă ”plusul” pentru piteșteni sau își revin ilfovenii? Un pariu logic pentru primul meci al zilei din Liga I

00:10

CFR Cluj și Young Boys Berna au remizat, scor 1-1, în etapa secundă a grupei A din Europa League. Cristi Bălgrădean (32 de ani, portar) a oferit declarații la finalul partidei.Desfășurarea meciului CFR Cluj - Young Boys Berna 1-1„Suntem dezamăgiți că am fost egalați pe final. Per total, cred că este echitabil rezultatul. Pe final, poate că am căzut fizic și au venit peste noi. A fost o bâlbâială în careu la golul lor. Sunt inevitabile astfel de faze însă. ...