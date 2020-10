La ce nu pot renunța Cove și Adela Popescu: au rupt secretul în direct!

07:20

Un tânăr de bună credință a cumpărat, de pe net, două telefoane, dar în loc de aparatele la care se aștepta a găsit în pachete cărămizi. Florin F. avea să fie trimis în judecată pentru […] The post Ce țeapă! A cumpărat de pe net, dar în loc de telefoane a găsit cărămizi appeared first on Cancan.ro.