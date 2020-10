Alex Velea a mai dat un „pont” cu privire la burtica Antoniei. Al treilea copil ar fi tot băiețel?!

07:50

De-a dreptul șocant este filmulețul apărut în spațiul online și în care o femeie infectată cu noul coronavirus este legată de asistente de pat și de trei zile este lăsată în plata Domnului. O femeie […] The post Bătrână bolnavă de COVID-19, legată de pat de asistente! VIDEO cutremurător appeared first on Cancan.ro.