Cutremur cu magnitudinea 6,7 în Grecia

12:00

Autor a peste 70 de volume de poezie, una dintre cele mai influente voci în literatura americană şi engleză a secolului XX, Ezra Pound s-a născut la 30 octombrie 1885 în micul oraş minier Hailey, statul american Idaho.Singurul copil al lui Homer Loomis Pound, un oficial al Biroului Federal Funciar, şi al soţiei sale, Isabel, Ezra şi-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei lângă Philadelphia, unde familia s-a mutat după ce tatăl a acceptat un loc de muncă la Monetăria SUA. Tânărul Ezra a urmat Academia Militară Cheltenham timp de doi ani, terminându-şi studiile liceale la o şcoală publică locală, notează www.biography.com.S-a înscris la Universitatea din Pennsylvania în 1901, dar a renunţat după doi ani. S-a transferat la Hamilton College din Clinton, statul New York, unde a obţinut o diplomă de licenţă în filosofie. În acest moment, Pound ştia foarte bine că dorea să fie poet. În 1907, după terminarea facultăţii, Ezra Pound a acceptat o slujbă de profesor la Wabash College din Indiana. În 1908, cu doar 80 de dolari în buzunar, a pornit spre Europa, cu destinaţia Veneţia, plin de încredere că în curând îşi va face un nume în lumea poeziei. Cu proprii bani, a plătit pentru publicarea primei sale cărţi de poezii, "A Lume Spento". Cartea nu a avut succesul sperat însă i-a deschis câteva uşi importante.La sfârşitul anului 1908, a călătorit la Londra, unde s-a împrietenit cu influentul scriitor şi editor Ford Madox Ford, precum şi cu poetul irlandez William Butler Yeats, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1923. A publicat în 1909, cu succes, volumele "Personae", "Exultations" şi "The Spirit of Romance", ultima bazată pe prelegerile pe care le ţinuse la Londra. A scris numeroase recenzii şi critici pentru mai multe publicaţii, precum "New Age", "Egoist" şi "Poetry". Prietenul său T.S. Eliot, observa mai târziu: "În decursul unui deceniu crucial în istoria literaturii moderne, aproximativ 1912-1922, Pound a fost cel mai influent şi, în anumite privinţe, cel mai bun critic din Anglia sau America".În 1912, a contribuit la crearea unei mişcări numite "Imagism", ce dorea stabilirea unui curs mai direct cu limbajul, evitând emoţia, sentimentele, care au modelat atât de complet poezia victoriană şi romantică. Precizia şi economia de cuvinte au fost foarte apreciate de Pound şi de ceilalţi susţinători ai mişcării, care i-a inclus şi pe F.S. Flint, William Carlos Williams, Amy Lowell, Richard Aldington şi Hilda Doolittle. Un exemplu în acest sens este poezia "In a Station of the Metro" scrisă de Pound şi publicată în revista "Poetry", în aprilie 1913. Dar legătura lui Pound cu imagismul a fost de scurtă durată. În 1914, s-a căsătorit cu Dorothy Shakespear.Influenţa lui Pound s-a extins în alte direcţii. A promovat neobosit scriitori ale căror opere cereau atenţie, precum Robert Frost şi D.H. Lawrence, a fost editorul lui T.S. Eliot. De fapt, Pound a fost cel care a publicat poezia "The Waste Land" scrisă de Eliot, considerată una dintre cele mai importante poezii ale epocii moderniste. Mai multe poveşti din "The Dubliners" şi "A Portrait of the Artist as a Young Man" ale romancierului irlandez James Joyce au fost publicate în diverse reviste tot cu ajutorul său.În anii ce au urmat Primului Război Mondial au fost publicate două dintre cele mai admirate lucrări ale sale, "Homage to Sextus Propertius" (1919) şi "Hugh Selwyn Mauberley" (1921, în 18 părţi), din care a abordat, mai târziu, o gamă largă de subiecte, de la artist şi societate la ororile producţiei de masă şi Primul Război Mondial.La sfârşitul anului 1920, Pound a părăsit Anglia pentru un nou început la Paris. În 1924, obosit de viaţa pariziană, s-a mutat împreună cu soţia sa în oraşul italian Rapallo, unde au rămas pentru următoarele două decenii. Aici viaţa lui Pound s-a schimbat semnificativ. Şi-a îndreptat toată atenţia către "The Cantos", un ambiţios poem, pe care îl începuse în 1915. Acesta a dezvăluit interesul lui Pound pentru economie şi pentru peisajul financiar în schimbare al lumii în urma Primului Război Mondial. Prima secţiune a poemului a fost publicată în 1925, iar ediţiile ulterioare au apărut în 1934 - "Eleven New Cantos"; 1937 - "The Fifth Decade of Cantos"; 1940 - "Cantos LII-LXXI". În 1925, s-a născut fiica sa, Maria, din relaţia cu violonista americană Olga Rudge, iar în anul următor, soţia sa, i-a dăruit un fiu, Omar. În această perioadă a vieţii sale a manifestat interes faţă de politica fascistă din Italia.A revenit în Statele Unite în 1945, când a fost arestat sub acuzaţia de trădare, pentru transmiterea propagandei fasciste la radio, în SUA, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost achitat în 1946, dar declarat bolnav psihic şi internat în Spitalul St. Elizabeths din Washington, D.C., unde a rămas până în 1958. Acolo a adus completări lungului său poem, publicând "Section: Rock-Drill" (1955) şi "Thrones" (1959). Un juriu format din autori de renume i-a acordat Premiul "Bollingen-Library of Congress" (1948). În 1958, Pound a ieşit din spital, în urma nenumăratelor apeluri făcute de personalităţi literare, potrivit poets.org.Ezra Pound s-a întors în Italia, stabilindu-se la Veneţia, unde a murit la 1 noiembrie 1972.Creaţia sa cuprinde poezie şi proză, dintre care amintim lucrările în versuri: "Provenca" (1910), "Canzoni" (1911), "Lustra and Other Poems" (1917), "Quia Pauper Amavi" (1919), "Umbra: Collected Poems" (1920), "Cantos I-XVI" (1925), "Cantos XVII-XXVII" (1928), "A Draft of XXX Cantos" (1930), "A Draft of Cantos XXXI-XLI" (1934), "Homage to Sextus", "Propertius" (1934), "The Fifth Decade of Cantos" (1937), "Cantos LII-LXXI" (1940), "The Pisan Cantos" (1948), "Patria Mia" (1950), "The Cantos" (1972).Printre volumele de proză se numără: "Gaudier Brzeska" (1916), "Pavannes and Divisions" (1918), "Instigations" (1920), "Indiscretions" (1923), "Antheil and the Treatise on Harmony" (1924), "Imaginary Letters" (1930), "How To Read" (1931), "Prolegomena: Volume I" (1932), "ABC of Economics" (1933), "Make It New" (1934), "The ABC of Reading" (1934), "Jefferson and/or Mussolini" (1935), "Social Credit and Impact" (1935), "Polite Essays" (1936), "Digest of the Analects" (1937), "Guide to Kulchur" (1938), "What is Money For?" (1939), "Literary Essays" (1954), "Selected Prose: 1909-1965" (1973), "The Spirit of Romance" (1953). AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Simona Aruştei)