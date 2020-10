VIDEO UPDATE Un seism puternic, resimţit în Turcia şi Grecia, s-a produs în Marea Egee

13:50

Programul Electric Up, prin care firmele pot accesa granturi pentru instalarea de panouri fotovoltaice, va începe în două săptămâni, a anunţat, vineri, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.El a fost prezent la cea de-a 28-a ediţie a evenimentului "Topul National al Firmelor Private din Romania", eveniment organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.Ministrul s-a adresat antreprenorilor din sală, cu precădere unui producător de volane, care anterior primise un premiu şi spusese că doreşte să devină independent energetic. "Da, este extraordinar de bine şi da, se poate. O să aveţi în două săptămâni programul Electric Up, de care aveţi nevoie, prin care puteţi lua un grant de 100.000 de euro maxim, puteţi instala 100 de KW la dumneavoastră, pe acoperişul halei dumneavoastră. Poate că nu sunt suficienţi, dar 100 kW este maximum pe care legislaţia română îl permite în momentul de faţă pentru a nu avea nevoie de autorizaţie şi ne dorim să acceseze acest program cât mai mulţi întreprinzători români", a arătat Popescu.Programul are un buget iniţial de 100 de milioane de euro."Avem suficienţi bani pentru acest program, avem 100 de milioane de euro pentru acest program pentru început, pentru a vedea cum funcţionează", a continuat ministrul.Popescu a amintit că, în şedinţa de Guvern de miercurea trecută, a anunţat că bugetul măsurii 2 privind acordarea de granturi pentru capitalul de lucru va fi suplimentat, astfel încât aproape toţi întreprinzătorii care au depus cerere să beneficieze de acest program."Este nevoie de infuzie de bani în economie. N-o fi fost cea mai bună sau cea mai excepţională schemă, nu poate mulţumi pe toată lumea, dar ministrul Fondurilor Europene a promis că va găsi aceşti bani în perioada imediat următoare", a precizat oficialul guvernamental.Ministrul le-a arătat antreprenorilor o sticluţă de dezinfectant de mâini produs în România şi le-a mulţumit oamenilor de afaceri că, la începutul pandemiei, când nu existau astfel de produse pe piaţă, ei s-au reorientat imediat pentru a ajuta românii."Când în România nu se produceau dezinfectanţi, când nu se produceau biocide, când nu existau măşti, a trebuit să ne bazăm pe cei care sunteţi foarte flexibili şi puteţi muta producţia dintr-o parte, puteţi să vă reorientaţi spre ceea ce piaţa a avut nevoie, spre ceea ce românii au avut nevoie şi aţi reuşit. Astăzi nu se mai vorbeşte de faptul că nu se găseşte spirt, nu se găsesc biocide, nu se găsesc dezinfectanţi, nu se găsesc măşti, nu mai sunt preţurile speculative, datorită vouă, IMM-iştilor, care aţi ştiut să vă mutaţi rapid producţia, să treceţi pe ceea ce piaţa are nevoie şi fără voi nu am fi reuşit. Împreună vom reuşi să trecem această criză. Cred că la anul pe vremea aceasta ne vom aduce aminte cu plăcere prin ce am trecut, vom avea ce povesti mai departe. Este un exemplu de ceea ce poate să facă un întreprinzător român", a arătat Popescu.El le-a dat asigurări oamenilor de afaceri că multe dintre programele lor vor fi incluse în planul de guvernare. AGERPRES/(A - autor: Florentina Cernat, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)