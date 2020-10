Oana Zăvoranu, confesiuni emoționante despre moartea mamei sale și proiecte-surpriză: “Dacă poți face un copil, de ce să adopți?”

11:50

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care cheltuielile aferente tuturor tratamentelor pentru victimele tragediei vor fi plătite de stat, pe toată durata vieții acestora. Președintele Klaus Iohannis a depus, vineri, o coroană de […] The post La 5 ani de la tragedie, Klaus Iohannis a promulgat legea! Tratamentele supraviețuitorilor de la Colectiv vor fi plătite de stat, pe toată durata vieții appeared first on Cancan.ro.