Tătaru, despre medicii cu COVID-19 care au fugit din spital: Cred că a fost o scăpare

18:15

Cea de-a treia şi cea de-a patra aeronavă F-16 Fighting Falcon - din noul lot de cinci care vor intra în dotarea Forţelor Aeriene Române - au sosit vineri din Portugalia, în Baza 86 Aeriană "Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă", de la Borcea Se va completa astfel Escadrila 53 care operează F-16 şi care zboară sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi luptă sub deviza “We prey, they pray”.