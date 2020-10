Seism în Marea Egee/ Ministrul Apărării: Cei 8 militari români aflaţi în Turcia - în afara oricărui pericol

18:50

Salamul de Sibiu, primul produs românesc din carne recunoscut la nivelul Uniunii Europene, rămâne un aliment preferat de români şi în vremea pandemiei, producţia anuală menţinându-se la circa 3.000 de tone, informează un comunicat al Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS).Acest produs a obţinut Indicaţia Geografică Protejată (IGP) în anul 2016, are o zi naţională în data de 1 noiembrie, iar timp de trei ani (2018-2020) a fost promovat în România, Spania şi Italia, cu ajutorul unui grant european în valoare de 1,5 milioane de euro obţinut de APSS."În România producţia anuală de Salam de Sibiu rămâne constantă la 3.000 de tone, chiar şi în acest an provocator pentru toate afacerile. Totuşi în cadrul categoriei se dezvoltă un nou trend, cel de Salam de Sibiu IGP feliat, care reprezintă aproximativ 6% din totalul vânzărilor de Salam de Sibiu", susţin reprezentanţii asociaţiei.În cadrul proiectului european "Enjoy! It's from Europe", pentru al treilea an de desfăşurare Asociaţia Producătorilor de Salam de Sibiu a pregătit spoturile de promovare (disponibile pe youtube şi pagina programului www.sibiusalamipgi) care fac cunoscută metoda de producţie şi calitatea intrinsecă a salamului care au stat la baza obţinerii IGP.APSS, organizaţie care a luat naştere în 2014 în urma colaborării a şase producători locali din România, respectiv Agricola Bacău, Aldis Calaraşi, H&E Reinert Braşov, Salsi Sinaia, Scandia România şi Cris-Tim, îşi doreşte să facă cunoscut Salamul de Sibiu şi peste graniţele ţării şi să consolideze poziţionarea acestuia că brand de ţară.Povestea Salamului de Sibiu a început acum mai bine de 100 de ani, iar istoria arată, prin dovezi certe, că producţia a început concomitent în cel puţin două zone, în Mediaş şi arealul Văii Prahovei. Atunci când popularitatea sa a crescut peste hotare, exportul se făcea prin Vama Sibiu, pentru că acesta era punctul de trecere spre teritoriul austro-ungar. Ştampila de export aplicată pe documente bifa "Vama Sibiu", iar uşor-uşor, numeroasele comenzi, venite din partea colaboratorilor externi, aveau menţiunea "Salam din Vama Sibiu". La scurt timp, produsul a devenit cunoscut publicului ca "Salam de Sibiu".Potrivit APSS, mezelarii au început să producă Salam de Sibiu încă din 1895, iar la începutul secolului XIX au adaptat reţeta şi procesul de producere pe care le-au transmis din generaţie în generaţie."Atunci când pasiunea şi devotamentul se întâlnesc, reiese savoarea. Carnea de porc alături de slănina tare, specială sunt maturate timp îndelungat şi conferă Salamului de Sibiu un gust aparte. Cu o istorie de peste 130 de ani, acesta este recunoscut de toţi romanii şi de toate generaţiile tării. Alături de şase producători din România, ne-am unit în 2014 într-o asociaţie şi am pus povestea salamului de Sibiu în lumină, cu scopul de a duce mai departe tradiţia producţiei autentice a Salamului de Sibiu IGP, aşa cum am primit-o, din generaţie în generaţie. Brandurile trebuie să aibă în spate vizionari, brandurile duc mai departe visul unui om sau a unei echipe. Salamul de Sibiu IGP este primul brand românesc care a trecut graniţele ţării, iar în această privinţă ne ajută mult comunităţile românilor din afară precum şi proiectul european - "Enjoy! It's from Europe - Sibiu Salami PGI". Oriunde în Italia, Spania, Anglia, toată lumea ştie de salamul de Sibiu IGP", spune Carmen Gavrilescu, preşedintele APSS.Potrivit legislaţiei europene, respectiv Regulamentului 510/2006, indicaţia geografică protejată se referă la numele unei regiuni, al unui loc bine determinat sau al unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs originar din această arie geografică şi a cărui calitate sau reputaţie poate fi atribuită mediului geografic respectiv (inclusiv factori naturali şi/sau umani) şi a cărui producţie/ prelucrare/preparare are loc în zona geografică definită.Misiunea Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS) este menţinerea Indicaţiei Geografice Protejate şi dezvoltarea durabilă a producţiei, precum şi sprijinirea producătorilor, pe plan naţional şi internaţional.