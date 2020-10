Moto: Luptă strânsă între Jarvis şi Lettenbichler, înaintea ultimei zile din Red Bull Romaniacs

Britanicul Graham Jarvis şi germanul Manuel Lettenbichler dau o luptă strânsă pentru câştigarea celei de-a 17-a ediţii a cursei hard enduro Red Bull Romaniacs, denumită Vertical Madness, şi sunt despărţiţi de doar 25 de secunde în clasamentul general înaintea ultimei zile de competiţie.A treia zi de off-road, vineri, a avut traseul creionat în zona Transalpina şi a debutat cu o dimineaţă câinoasă, precedată de o ploaie torenţială care i-a determinat pe organizatori să scoată câteva secţiuni din traseul claselor Gold şi Silver, acestea devenind periculos de alunecoase, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. A fost şi cea mai grea zi de până acum, cu 135 de kilometri în zona Cugir-Şugag la clasa Gold.Primul pornit pe traseu a fost liderul clasamentului general, Manuel Lettenbichler, care a început foarte bine prima parte a zilei, a reuşit să păstreze distanţa faţă de urmăritori în primele două checkpoint-uri, după care a pierdut din ritm, iar de la checkpoint-ul cu numărul 4 a mers umăr la umăr cu Jarvis. Germanul a încercat în repetate rânduri să pună distanţă între el şi Jarvis, însă experienţa britanicului şi tehnica lui impecabilă au anulat orice efort din partea campionului en titre. Graham Jarvis a trecut primul linia de sosire, urmat la câteva secunde de Manuel Lettenbichler şi de spaniolul Mario Roman.Conform clasamentului general, se pare că sâmbătă vom avea o luptă în doi pentru titlul ediţiei Vertical Madness, Jarvis şi Letti fiind despărţiţi de 25 de secunde în favoarea britanicului, care va pleca de pe prima poziţie. Este greu de crezut că sud-africanul Wade Young şi spaniolul Alfredo Gomez, aflaţi la peste 10 minute de lider, mai pot emite pretenţii la primul loc cu doar 107 km din cursă.La clasa Silver, ziua a treia i-a adus danezului Peter Weiss un avantaj considerabil în clasamentul general în faţa francezului Fabien Poirot. Weiss avea un avans general mai mic de 4 minute, înaintea acestei zile, însă a pilotat incredibil şi şi-a mărit distanţa la 13 minute şi 38 de secunde, o diferenţă foarte greu de recuperat pentru Poirot.Surpriză la clasa Bronze, unde liderul la general, germanul Eddie Findling, a pierdut etapa în faţa francezului Hugo Bernard, care a fost cu 57 de secunde mai rapid. Cu toate astea, pe Hugo îl despart 8 minute şi 54 de secunde de lider, iar toate speranţele sale se leagă de ziua de sâmbătă, ultima a competiţiei.Românul Many Gyenes a mai câştigat vineri 5 minute şi 24 de secunde în faţa principalului său competitor de la clasa Iron, francezul Romain Courty. Francezul a terminat etapa pe poziţia a treia, devansat fiind de irlandezul Murray Shooter.Obişnuit al claselor Silver sau Gold, Many concurează anul acesta la clasa Iron din cauza fracturii suferite recent la picior şi reparată ulterior printr-o tijă, clasa Iron fiind singura unde este garantat faptul că nu trebuie să cobori de pe motocicletă, ceea ce ar fi făcut imposibilă participarea sătmăreanului la ediţia din acest an. Many este singurul pilot care a participat şi terminat toate cele 16 ediţii de până acum ale raliului de hard enduro.Dan Ştefan Mateescu conduce autoritar clasa Atom, cea mai nouă clasă din raliu. Sportivul român are un avantaj de 51 de minute în faţa americanului Rich Mumford.Ultima zi a celui mai dur raliu de hard enduro din lume începe la ora 07:45 şi va avea loc în judeţul Sibiu. Riderii clasei Gold au în faţă un traseu de 107 kilometri, care se va încheia în Piaţa Gării, pe ultimul etaj al clădirii aflate în construcţie. Cel mai bun timp estimat de parcurgere a traseului este de 4 ore şi 40 de minute. Concurenţii clasei Silver au un traseu ce se întinde pe 108 kilometri, cei de la Bronze parcurg 111 km, în timp ce la clasele Iron şi Atom ultima zi aduce trasee de 87, respectiv 71 de kilometri.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Red Bull Romaniacs/Facebook

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres