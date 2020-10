Tenis: Au fost stabiliţi semifinaliştii turneului Astana Open

08:30

La 31 octombrie, anual, este sărbătorită Ziua mondială a oraşelor, cu scopul de a promova interesul comunităţii internaţionale în procesul urbanizării şi de a da un impuls cooperării între state în găsirea de noi oportunităţi şi în abordarea provocărilor ridicate de urbanizare, contribuind totodată la o dezvoltare urbană durabilă în întreaga lume, potrivit https://unhabitat.org.Ziua mondială a oraşelor a fost stabilită la 27 decembrie 2013, de către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia A/RES/68/239, prin care aceasta "a decis ca ziua de 31 octombrie să fie sărbătorită, începând din 2014, drept Ziua mondială a oraşelor, invitând statele lumii, sistemul ONU, în special Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (ONU-Habitat), organizaţiile internaţionale relevante, societatea civilă şi părţile interesate să observe şi să crească gradul de conştientizare a zilei".Prima propunere în vederea declarării unei zile mondiale a oraşelor a fost exprimată cu prilejul declaraţiei finale care a încheiat World Expo 2010, manifestare de amploare organizată în Shanghai, China, potrivit www.uclg.org. Tema generală sub care se desfăşoară această zi este ''Better City, Better Life'', în fiecare an fiind aleasă o sub-temă, fie pentru a arăta succesul urbanizării, fie în a aborda provocările specifice rezultate din urbanizare.În 2020, tema zilei este "Valuing Our Communities and Cities" iar gazda evenimentului global este oraşul Nakuru din Kenya. Ceremonia de deschidere a evenimentului virtual va avea loc în dimineaţa zilei de 31 octombrie, după-amiaza fiind rezervată celor patru mese rotunde la care vor participa vorbitori influenţi la nivel mondial, notează https://urbanoctober.unhabitat.org/.Impactul pandemiei de COVID-19 a remodelat viaţa urbană din întreaga lume. Comunităţile locale au jucat un rol cheie, contribuind la menţinerea în siguranţă a oamenilor şi a unor activităţi economice. Valoarea unei comunităţi cuprinde voluntariatul local şi oamenii care se organizează în propriile cartiere, dar şi mişcările sociale care contestă sărăcia, discriminarea sistemică şi rasismul. În aşezările neoficiale şi, în special, în mahalale, comunităţile îşi aduc o contribuţie semnificativă, în timp ce gospodăriile individuale din zonele urbane oferă un mediu propice pentru munca şi studiul de acasă.Cel mai recent Raport ONU-Habitat privind oraşele lumii consolidează beneficiile oraşelor care implică toate părţile interesate, inclusiv comunităţile locale ce susţin dezvoltarea unor oraşe durabile. Secretarul General a identificat oraşele şi comunităţile ca fiind pe prima linie de răspuns în faţa provocării COVID-19. În comun, se pot promova cu adevărat oraşe durabile pentru toţi. Activităţile comunitare nu mai pot fi luate ca atare sau să fie subfinanţate. Factorii de decizie politică şi managerii urbani trebuie să angajeze comunităţile în mod sistematic şi strategic în planificarea, implementarea şi monitorizarea urbană pentru a crea împreună oraşele viitorului.Recunoaşterea valorii comunităţilor trebuie menţinută dincolo de această pandemie. În tranziţia către o nouă normalitate urbană durabilă, comunităţile locale trebuie să joace un rol extins în sprijinirea pachetelor guvernamentale de stimulare pentru crearea de locuri de muncă, furnizarea de servicii esenţiale, asigurarea unei transformări economice ecologice, asigurarea unui adăpost şi spaţiu public adecvat şi restabilirea legăturilor de valori locale.Prima celebrare a Zilei mondiale a oraşelor a avut loc în Shanghai, China, la 31 octombrie 2014, şi a avut tema ''Leading Urban Transformations''. În 2015, tema s-a intitulat ''Designed to Live Together'', principalul eveniment având loc în Milano, Italia; în 2016 - ''Inclusive Cities, Shared Development'' a avut loc în Quito, Ecuador şi în 2017 - ''Innovative Governance, Open Cities'' - Guangzhou, China. În 2018, tema a fost ''Building Sustainable and Resilient Cities'' şi principalul eveniment a avut loc în oraşul Liverpool, Marea Britanie.Tema zilei, în 2019, a fost ''Changing the World: Innovations and Better Life for Future Generations'' şi a presupus discuţii privind modul în care urbanizarea poate fi utilizată pentru a realiza o dezvoltare durabilă. Totodată, şi-a propus să promoveze interesul comunităţii internaţionale de a implementa noua Agendă Urbană la nivel global şi de a consolida cooperarea între ţări pentru a veni în întâmpinarea oportunităţilor şi pentru a aborda provocările urbanizării în oraşe. Evenimentul principal a fost găzduit de oraşul Ekaterinburg, Federaţia Rusă. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu, editor online: Andreea Preda) Explicaţie foto : Piata Unirii din Capitala.