O fetiță de 6 ani și 4 adulți, răniți grav în urma unui accident produs în Ialomița. Unele dintre victime au rămas captive în urma impactului

18:50

„Provocarea” consoanelor la Roata Norocului pare să devină un trend pentru vedete. După ce Lino Golden nu a știut să spună o consoană, în urmă cu două săptămâni când a a fost invitat la emisiunea […] The post Râzi cu lacrimi! Ce a răspuns Jean de la Craiova când Bursucu’ l-a întrebat dacă „W” este consoană sau vocală | VIDEO appeared first on Cancan.ro.