Anunțul făcut azi de Viorel Stegaru, după ce s-a aflat că el și Vulpița au fugit de acasă. Internauții i-au criticat dur pe viitorii părinți | VIDEO

21:10

Imagini care frâng inimile tuturor, la cinci ani de la tragedia care a marcat România. În noaptea din 30 octombrie 2015, în timpul unui concert Rock la Clubul Colectiv, 65 de tineri și-au pierdut viața. […] The post Imagini dureroase. Zeci de oameni adunați cu lumânări și coroane de flori în fața clubului Colectiv, la 5 ani de la tragedie appeared first on Cancan.ro.