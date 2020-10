Coronavirus România 31 octombrie. Nou record de pacienți la Terapie Intensivă!

22:20

Scarlett Johansson a devenit soția lui Colin Jost în cadrul unei ceremonii care a fost organizată în secret. În ziua nunții le-au fost aproape doar rudele apropiate și câțiva prieteni, având în vedere că SUA […] The post Scarlett Johansson și Colin Jost s-au căsătorit în secret! La ceremonie au participat doar rudele apropiate și câțiva prieteni | VIDEO appeared first on Cancan.ro.