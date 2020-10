Codin Maticiuc are COVID-19! Motivul pentru care a făcut anunțul după o săptămână. E legat de Masked Singer, de la Pro TV

09:00

Loteria Română a anunțat că unele agenții loto, aflate în orașele în care gradul de infectare a depășit 3 la mia de locuitori, adică în scenariul roșu, au fost parțial închise. Agentiile loto din localitățile […] The post Anunțul de ultimă oră al Loteriei Române: ce agenții s-au închis din cauza coronavirusului appeared first on Cancan.ro.