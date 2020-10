Daniela Crudu, confesiuni incredibile: „La 12 ani am băut prima oară cu tata”

11:00

Leo Grozavu, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe a declarat înaintea partidei de astăzi din runda a IX-a a Ligii 1 de la Clinceni cu Academica că îşi doreşte ca formaţia sa să […] The post Leo Grozavu: „Avem patru victorii consecutive şi nu vreau să ne oprim aici!” appeared first on Cancan.ro.