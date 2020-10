Metoda care a salvat Taiwanul de coronavirus. Cum s-a ajuns în cea de-a 200 zi fără niciun caz local

12:10

Bianca Drăgușanu pare că redeschide scandalul cu Daria Radionova, celebra afaceristă de peste Prut care s-a stabilit de ani buni în Londra. Creatoarea de modă a transmis un mesaj cu subînțeles pentru rusoaică, dar și […] The post Bianca Drăgușanu, mesaj cu subînțeles pentru Daria Radionova și celelalte foste amante ale lui Alex Bodi! În înregistrarea publicată: “O joc în picioare!” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.