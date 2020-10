Republica Moldova, exemplul dat de OMS pentru nivelul serviciilor de sănătate sexuală şi reproductivă oferit tinerilor săi

Foarte interesant acest studiu publicat acum de Biroul Europa al OMS şi intitulat „Assessments of sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health in the context of universal health coverage in six countries in the WHO European Region”, comentează Cristian Unteanu pentru blogurile Adevărul.

