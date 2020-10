Boris Johnson a anunțat carantină generală în Marea Britanie

13:40

Coronavirus România 31 octombrie. Nu mai puțin de 5.753 de persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore, informează Grupul de Comunicare Strategică. De la începutul pandemiei, 241.339 de oameni s-au îmbolnăvit de COVID-19. Până […] The post Coronavirus România 31 octombrie. Nou record de pacienți la Terapie Intensivă! appeared first on Cancan.ro.