Andreea Mantea a ieșit la cafea cu vopseaua pe cap, direct de la coafor

14:50

Șoc în lumea tenisului mondial! Simona Halep, a doua jucătoare a lumii, a anunțat în urmă cu mai puțin de 1 oră faptul că a fost testată pozitiv cu virusul Covid-19! Anunțul oficial a fost […] The post BREAKING NEWS: Simona Halep a fost depistata pozitiv cu virusul Covid-19! appeared first on Cancan.ro.