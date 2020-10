alegeriRMoldova/Peste trei milioane de alegători, aşteptaţi la urne pentru a-şi vota preşedintele

23:00

* ORA 21:45 UPDATE Un suspect a fost arestat după ce un preot ortodox grec a fost împuşcat la Lyon Un suspect a fost arestat după ce un preot ortodox grec a fost împuşcat şi rănit grav sâmbătă în oraşul francez Lyon, a declarat o sursă din cadrul poliţiei, informează DPA. Sursa nu a putut confirma dacă persoana este atacatorul.Potrivit FranceInfo, un individ a tras două focuri cu o puşcă de vânătoare nimerindu-l pe preot în abdomen. Foto: (c) MAXIME JEGAT/EPA O altă sursă de poliţie a spus că preotul a fost în măsură să spună serviciilor de urgenţă, când au sosit, că nu l-a recunoscut pe atacator.Potrivit Reuters, un oficial guvernamental grec l-a identificat pe preot ca fiind Nikolaos Kakavelakis.Autorul atacului a fugit de la faţa locului după ce a tras în prelat care se afla în afara bisericii, a informat poliţia anterior. Autorităţile locale şi procurorii au spus că nu sunt clare încă motivele acestui act şi nu au indicat dacă este legat de terorism. Parchetul din oraş a deschis o anchetă pentru tentativă de crimă. La Paris, ministrul de interne Gerald Darmanin a creat o celulă de criză la minister.Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a condamnat atacul într-un tweet, subliniind că libertatea conştiinţei este un drept pentru toată lumea din Europa şi trebuie respectat, în timp ce violenţa este intolerabilă. * ORA 18:24 Un preot ortodox de naţionalitate greacă a fost împuşcat în jurul orei 16:00 (15:00 GMT) în Lyon (sud-estul Franţei) şi presupusul autor a fugit, a declarat o sursă din cadrul poliţiei pentru AFP şi DPA.Preotul "îşi închidea biserica", a precizat sursa, adăugând că este în stare gravă. BREAKING VIDEO — A man shot and wounded in rue St-Lazare in the 7th arrondissement, circumstances unclear. The shooter is said to be on the run. The area is currently closed by French Police#Lyon #France pic.twitter.com/pbxc1fgCMS— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 31, 2020 Martorii au spus că biserica este greco-ortodoxă, potrivit Reuters."Forţele de securitate şi salvare sunt acolo: Evitaţi zona şi urmaţi instrucţiunile autorităţilor", a declarat Ministerul de Interne pe Twitter.Acest incident survine la trei zile după ce un bărbat care striga "Allah Akbar! (Allah este mai mare) a decapitat o femeie şi a ucis alte două persoane în bazilica Notre-Dame-de-l'Assomption din Nisa. Atacul a avut loc în ziua în care musulmanii sărbătoreau naşterea profetului Mohamed.În urmă cu două săptămâni, un profesor la o şcoală de la periferia Parisului a fost decapitat de un atacator de 18 ani, presupus a fi originar din Tunisia, care aparent era supărat pentru că profesorul arătase o caricatură a profetului Mohamed în timpul unei ore.Musulmani din întreaga lume au criticat Franţa pentru că a apărat dreptul de a publica caricaturi înfăţişându-l pe profet.Miniştri din guvernul francez avertizaseră că ar putea avea loc şi alte atacuri militante islamiste.Franţa se află în izolare de vineri pentru a lupta împotriva epidemiei de COVID-19. Totuşi, guvernul a făcut o derogare până luni inclusiv pentru lăcaşele de cult pentru a sărbători Ziua Tuturor Sfinţilor.După atacul de la Nisa, preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat suplimentarea de la 3.000 la 7.000 a soldaţilor pentru operaţiunea Sentinel pentru a proteja lăcaşele de cult şi şcolile.Acestora li se vor adăuga aproximativ 7.000 de membri ai forţelor de ordine, dintre care jumătate jandarmi în rezervă, care vor fi puşi la dispoziţia prefecţilor de luni pentru a asigura securitatea. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Insider Paper/twitter * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.