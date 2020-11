Editorial de Andrei Niculescu despre neînțelegerile de la Real Madrid, problemele de la Barcelona și un aspect surprinzător din Premier League

00:20

Craiova s-a impus în deplasarea de la Hermannstadt, scor 1-0. Ruben Albes, 35 de ani, antrenorul sibienilor, a oferit declarații la finalul partidei.Detalii despre Hermannstadt - Craiova 0-1, AICI„Am pierdut, dar sunt mândru de jucătorii mei. Am jucat cu un rival puternic. Am avut ocazii, inclusiv un penalty ratat, dar acesta e fotbalul. Nu cred că jucătorii mei au fost temători. Am reușit să ne îmbunătățim jocul cu trecerea timpului. ...