Tragic! Număr de cazuri noi COVID-19 s-a dublat, în ultimele cinci săptămâni, la nivel global

13:30

Coronavirus România 1 noiembrie. Grupul de Comunicare Strategică a raportat că 99 de persoane și-au pierdut viețile în ultimele 24 de ore. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 7.067 de decese. În intervalul 31.10.2020 (10:00) […] The post Coronavirus România 1 noiembrie. Numărul morților de COVID-19 a depășit pragul de 7.000 appeared first on Cancan.ro.