Alexandru Rafila, un nou anunț cutremurător în plină criză epidemiologică: “Impactul asupra mortalității va fi evident”

16:50

Australia a înregistrat, pe 1 noiembrie, zero noi cazuri COVID-19, pentru prima dată în ultimele cinci luni, a anunțat Ministrul Sănătăți, Greg Hunt. În același timp, restricţiile stricte instituite timp de 112 de zile în […] The post Australia a raportat zero cazuri COVID-19 pentru prima dată din luna iunie. Orașul Melbourne, închis 112 zile appeared first on Cancan.ro.