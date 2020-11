După CFR Cluj – Gaz Metan 1-2, Dan Petrescu a turbat! „Nu mai pot! Îmi iau la revedere!”

20:40

Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul în fața prietenilor și a fanilor astăzi și a făcut mai multe mărturii despre traumele trăite alături de Alex Bodi. În timpul declarațiilor despre despărțirea definită care s-a produs recent, […] The post Bianca Drăgușanu, mărturii emoționante despre traumele trăite alături de Alex Bodi: “Am fost în niște situații în care m-am compromis. Dacă vă spun de la început, vă ia telefonul razna!” appeared first on Cancan.ro.