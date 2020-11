INS: Sosirile în structurile de primire turistică, în scădere cu 39,5%, în septembrie

11:10

Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iaşi, Daniel Pancu, a declarat că este frustrant ca formaţia sa să piardă la "masa verde" partida de pe teren propriu cu FC Viitorul, întreruptă, duminică seara, în minutul 55, din cauza stingerii nocturnei."E trist pentru jucători, pentru munca lor, pentru că eram într-un moment bun. Prima repriză nu a fost una bună, pentru că recuperasem câţiva jucători şi se vedea lipsa lor de tonus. Însă după pauză am reglat aceste probleme. Am avut o reacţie bună, am arătat caracter şi am reuşit să întoarcem scorul. Din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu e de competenţa noastră, noi ne ocupăm doar de lucrurile strict sportive. Dar e frustrant să se întâmple aşa (n.r. - să piardă la masa verde). Am fost echipa care a condus jocul în a doua repriză, am revenit repede în avantaj... dar nu ştie nimeni, doar Dumnezeu ştie ce s-ar fi întâmplat până la final. Jucătorii sunt profesionişti, trebuie să înţeleagă că aceste lucruri fac parte din viaţă. Eu am trăit acest lucru şi cu PSG, dar atunci nu eram în avantaj când s-a întrerupt jocul. Putem considera, dacă ne încălzeşte cu ceva, că am fi pierdut jocul şi pe teren", a afirmat Pancu în conferinţa de presă de după meci.El a menţionat că ancheta demarată de primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, nu va ajuta echipa în niciun fel. "Nu mai ajută la nimic o anchetă acum. Nu ştiu de competenţa cui este. Probabil că nu are nicio vină domnul primar. Eu am văzut ieri la antrenamentul oficial că nu mergea la capacitatea normală, dar am crezut că e oprită intenţionat pentru a nu consuma foarte multă energie. Pentru că s-a mai întâmplat la antrenamente ca nocturna să fie la jumătate din capacitatea ei", a explicat Pancu.Numit în funcţie înaintea începerii acestei ediţii de campionat, Daniel Pancu susţine că există o "pasivitate" şi o "lipsă de interes" în jurul echipei care fac ca lucrurile să se mişte foarte greu."Am simţit că sunt multe lucruri şi energii negative în jurul echipei. Este o perioadă cu multe suişuri şi coborâşuri, am mulţi jucători noi şi abia acum am început să îi cunosc mai bine. Iar noi pregătim să avem o echipă bună spre foarte bună în returul campionatului sau play-out sau play-off, pentru că eu încă mai sper la acel loc 6. Din păcate, îmi pare rău pentru Ciprian Paraschiv, lucrurile se mişcă foarte greu. Ştiam că va fi greu când am venit la Iaşi, dar mi se pare o pasivitate, aşa, o lipsă de interes în jurul echipei. Şi mulţi oameni sunt gata să critice la primul eşec fără să ţină cont de lucrurile precum cele legate de datorii. Iar mulţi uită cum am pornit la drum, uită că avem cel mai mic buget de salarii din Liga I. Practic Poli Iaşi era o candidată sigură la retrogradare când a început acest campionat. Dacă cineva uită acest lucru, eu nu o să-l uit niciodată şi nici jucătorii", a explicat Pancu.Meciul dintre Politehnica Iaşi şi FC Viitorul Constanţa a fost suspendat în min. 55, la scorul de 2-1 pentru echipa gazdă, duminică seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Iaşi, în etapa a 9-a a Ligii I. Conform regulamentului, FC Viitorul va câştiga meciul cu 3-0 la "masa verde".Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti) a fluierat sfârşitul meciului la câteva secunde după ce gazdele au marcat al doilea lor gol, prin Răzvan Onea (54), moment în care nocturna s-a stins pentru a doua oară în acest meci.Partida a început cu o întârziere de circa 50 de minute, din cauza problemelor de la instalaţia de iluminat a stadionului. Iniţial doar becurile de la doi stâlpi de nocturnă s-au aprins, iar apoi au pornit şi de la al treilea stâlp, astfel că jocul a putut începe.AGERPRES (AS, V-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citește și: Fotbal - Liga I: Meciul Poli Iaşi - FC Viitorul, întrerupt la scorul de 2-1 din cauza stingerii nocturnei