Alegeri SUA 2020. Ce s-a schimbat în sondaje: Donald Trump a mai recuperat în unele state-cheie, dar a pierdut teren în altele

Preşedintele american Donald Trump a mai recuperat în sondajele naţionale înainte de alegerile de pe 3 noiembrie în 9 din cele 12 state decisive pentru desemnarea unui câştigător având în vedere numărul de electori. Biden are însă un avans important şi conduce în faţa lui Trump în 10 din cele 12 state ce pot înclina balanţa în favoarea unuia din candidaţi. Totodată, Biden are în plus 5.6% din voturi populare faţă de Hillary Clinton în 2016.

