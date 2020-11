Silviu Predoiu, fost șef operativ al SIE candidează pentru Pro România: "Am decis să candidez pentru un loc în Parlament"

12:50

Traim intr-o lume in care sinceritatea pare sa fie un lucru uitat de multe persoane. Fie ca este vorba despre un angajat neloial pe care-l banuiesti ca aduce prejudicii companiei, fie ca este vorba despre partenerul de cuplu pe care-l banuiesti ca este infidel, stresul ca nu stii adevarul te poate macina zi si noapte si poate duce, in cele din urma, la stari de anxietate. In aceste cazuri, apelarea la un detectiv particular este o necesitate. Doar asa poati afla, cu siguranta, adevarul despre cel de langa tine sau despre angajatul neloial.