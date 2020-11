Victorie la „masa verde” pentru Viitorul după ce nocturna a cedat în Copou!

11:30

Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, a devenit o prezență incendiară pe rețelele de socializare, unde obișnuiește să posteze imagini „fără perdea”. Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu, campionul la gimnastică, dar cei […] The post GALERIE FOTO: Cum arată acum Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu! appeared first on Cancan.ro.