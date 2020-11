Dan Dungaciu, despre alegerile din R. Moldova: Federaţia Rusă nu a punctat major, pentru că nu a dorit

13:10

Filmul "Come Play", un thriller cu accente horror produs de companiile Focus Features şi Amblin, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american în weekendul de Halloween, informează site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter. Deşi cinematografele au rămas închise la New York şi Los Angeles - principalele pieţe de profil din Statele Unite - din cauza pandemiei de COVID-19, acest film a obţinut totuşi încasări de 3,2 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii în America de Nord."Come Play", un thriller cu accente horror, a rulat în 2.183 de cinematografe nord-americane şi a depăşit aşteptările specialiştilor, după ce încasările sale au crescut sâmbătă cu 18% în raport cu ziua precedentă.Filmul reprezintă debutul regizoral al cineastului Jacob Chase şi îi are în rolurile principale pe actorii Azhy Robertson, Gillian Jacobs şi John Gallagher Jr. Proiectul a debutat sub forma unui scurtmetraj, care a fost apoi comandat, dezvoltat şi finanţat de compania Amblin într-un lungmetraj ce a beneficiat de un buget de producţie de 9 milioane de dolari.Deşi majoritatea statelor americane, cu excepţia New Mexico, au aprobat redeschiderea totală sau parţială a cinematografelor, doar jumătate dintre sălile de proiecţii din Statele Unite funcţionează în prezent. Cinematografele din cele două pieţe cinematografice majore din această ţară - New York şi Los Angeles - sunt în continuare închise. Majoritatea studiourilor hollywoodiene au amânat lansările filmelor lor importante, iar distribuitorii nord-americani se bazează în prezent doar pe pelicule produse cu bugete mici şi pe reluări ale unor filme celebre.În străinătate, unde cinematografele au început să se închidă din nou în pieţele europene majore din cauza creşterii numărului de cazuri de COVID-19, filmul "Come Play" a obţinut încasări de 574.800 de dolari în urma unor proiecţii organizate în 12 ţări.Un alt film lansat în străinătate la sfârşitul săptămânii trecute a fost "The Witches", produs de Warner Bros., care a fost lansat în Statele Unite doar pe platforma de streaming HBO Max. Regizat de Robert Zemeckis şi având-o în rolul principal pe Anne Hathaway, acest lungmetraj a obţinut încasări de 4,8 milioane de dolari din 17 pieţe străine, cea mai mare parte a încasărilor provenind din Rusia (1,6 milioane de dolari). Revenind la box-office-ul nord-american, filmul de acţiune "Honest Thief", cu Liam Neeson, a ocupat locul al doilea în cel de-al treilea weekend de proiecţii, cu încasări de 1,4 milioane de dolari din 2.360 de cinematografe şi ajungând la un total de 9,5 milioane de dolari.Comedia "The War With Grandpa" ocupă după patru weekenduri de la lansare locul al treilea în box-office-ul nord-american, cu încasări de 1,1 milioane de dolari din 2.365 de cinematografe şi un total de 11,3 milioane de dolari.Filmul SF "Tenet", regizat de Christopher Nolan, se află pe poziţia a patra, cu încasări de 885.000 de dolari pe piaţa internă şi un total de 53,8 milioane de dolari în America de Nord. Acest lungmetraj a ajuns la un box-office internaţional de 293,3 de milioane de dolari şi unul mondial de 347,1 de milioane de dolari.Lungmetrajul "Empty Man", produs de 20th Century şi Disney, a coborât pe locul al cincilea în cel de-al doilea weekend după lansare, cu încasări de 561.000 de dolari din 2.051 de cinematografe şi un total de 2,3 milioane de dolari în America de Nord. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Anda Badea)