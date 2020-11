Sibiul a revenit asupra deciziei. Târgul de Crăciun se anulează. „Evoluția pandemiei este îngrijorătoare, orice risc trebuie eliminat”

14:00

Informațiile care circulă pe rețelele de socializare privind tratamentele alternative pentru noul coronavirus îi determină pe români să ia cu asalt farmaciile în această perioadă. În centrul atenției se află Vitamina C și Zincul, dar […] The post Românii golesc rafturile farmaciilor, după ce internetul dă ca sigur tratamentul cu Vitamina C și Zinc pentru cazurile ușoare de coronavirus appeared first on Cancan.ro.