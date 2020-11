Un român a amenințat cu toporul trecătorii dintr-un oraș din Spania. ”A creat frică într-o zonă foarte aglomerată”

20:30

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat pe Facebook că a fost infectat cu noul coronavirus. ”Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine”, a scris ministrul pe rețeaua de socializare. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea […]