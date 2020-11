Atac terorist la Viena. Cel puțin 7 persoane ar fi fost ucise, iar alte 15 sunt rănite

17:30

Pablo Cortacero, patronul lui Dinamo care se află în acest moment în Spania, este suspect de COVID-19. Acesta trebuia să ajungă săptămâna trecută în România, însă a anulat zborul din cauza problemelor de sănătate.„Mă simt extraordinar de rău. Cred că am COVID, dar încă nu e confirmat, o să-mi facă un test astăzi. De două zile am febră și dureri în tot corpul. De asemenea, nu mai am miros. Mă simt foarte rău, dacă nu-mi revin o să merg la spital la urgențe. ...