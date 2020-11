Atacul de la Viena/ Iohannis: Condamn cu fermitate aceste acte de teroare atroce; România este solidară cu Austria

08:40

Donald Trump, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, s-a născut la 14 iunie 1946, în Queens, New York. Fiul lui Fred Trump, un bogat investitor imobiliar stabilit în New York City, Donald Trump a absolvit New York Military Academy (NYMA) din New York (1964) şi Şcoala de business Wharton a Universităţii Pennsylvania (1968). După terminarea studiilor, s-a alăturat companiei imobiliare a tatălui său, The Trump Organization, potrivit site-urilor thefamouspeople.com şi https://www.whitehouse.gov/.În anii '80, şi-a continuat cariera de om de afaceri, prin dezvoltarea de afaceri imobiliare, investind mai ales în industria hotelieră. A construit primul său zgârie-nori, Trump Tower, o clădire cu 58 de etaje, din New York (1983). A cumpărat proprietatea Mar-a-lago din Palm Beach (Florida), a renovat Hotelul Barbizon şi 100 Central Park South (1985) şi a cumpărat Plaza Hotel din New York (1988), potrivit thefamouspeople.com.S-a remarcat, în anii '90, şi în domeniul transporturilor aeriene prin cumpărarea rutelor Eastern Shuttle, dar şi prin investiţii în cazinouri (Atlantic City, Taj Mahal Casino). Criza imobiliară din această perioadă l-a condus însă la faliment.În anii 2000, afacerile sale se revigorează, relevante în acest sens fiind finalizarea turnului rezidenţial de 72 de etaje, Trump World Tower (2001), şi începerea construcţiei Trump Palace, un complex de clădiri de-a lungul râului Hudson. În paralel, a dezvoltat o serie de afaceri şi în industria modei sau în formare profesională (Trump University sau The Trump Entrepreneur Initiative; 2010), mai scrie thefamouspeople.com.În prezent, Donald Trump deţine proprietăţi în Manhattan şi este un nume important în domeniul imobiliar din SUA. Cu o avere estimată la circa 3,7 miliarde de dolari, ocupă poziţia 156 în topul Forbes 400.S-a remarcat şi în zona media, omul de afaceri devenind co-partener al postului de televiziune NBC (2003) şi fiind producătorul reality show-ului, "The Apprentice" (2004), mai menţionează thefamouspeople.com.A scris, de asemenea, o serie de cărţi de literatură motivaţională: "Trump: The Art of the Deal", "Trump: The Art of Survival", "Trump: The Art of the Comeback" "Trump: Surviving at the Top", "Trump: How to Get Rich", "Trump: Think Like a Billionaire: Everything You Need to Know About Success, Real Estate, and Life", potrivit site-ului www.donaldjtrump.com.S-a implicat în politică, de-a lungul timpului, atât prin activarea în cele două mari partide din SUA, cât şi prin finanţarea campaniilor celor două formaţiuni. A făcut parte din Partidul Republican până în 2001, şi după ce în perioada 2001-2008 a fost membru al Partidului Democrat, s-a reînscris în Partidul Republican, în 2009, notează thefamouspeople.com.Donald Trump a fost căsătorit de trei ori. În 1977, s-a căsătorit cu Ivana Zelnickova, cu care a avut trei copii: Donald Trump Jr. (născut în 1977), Ivanka (născută în 1981) şi Erik (născut în 1984). În 1992 a divorţat de Ivana Zelnickova, recăsătorindu-se cu Marla Maples (1993), cu care are o fiică: Tiffany (născută în 1993). A divorţat de cea de-a doua soţie în 1999. Din 2005 este căsătorit cu manechinul sloven Melania Knauss, cu care are un fiu (născut în 2006).Candidat al Partidului Republican la alegerile prezidenţiale americane din 2016, pentru care şi-a anunţat candidatura în iunie 2015, a fost nominalizat oficial de partid, în iulie 2016. Donald Trump a câştigat alegerile primare din cadrul partidului, la 2 martie 2016, acesta aflându-se în competiţie internă de partid cu alţi patru candidaţi: Marco Rubio (senator de Florida), Ted Cruz (senator de Texas), John Kasich (guvernator Ohio) şi Ben Carson (chirurg).A câştigat alegerile prezidenţiale din SUA, desfăşurate la 8 noiembrie 2016, învingând-o pe candidata democrată Hillary Clinton. A preluat funcţia pe 20 ianuarie 2017.Pe 24 august 2020, Donald Trump a fost desemnat candidatul Partidului Republican în cursa pentru un al doilea mandat la Casa Albă. La alegerile generale din 3 noiembrie 2020, Trump va concura cu candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. AGERPRES/(Documentare - Ionela Gavril, editor: Liviu-Ioan Tatu, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Donald J. Trump/Facebook