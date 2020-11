Un adolescent de 13 ani a plătit scump pentru o farsă făcută la 112. Cum l-au pedepsit polițiștii din Brăila

07:10

O descoperire macabre avea să facă un șofer care circula pe DN 6, între localitățile Ghimpați și Valea Plopilor, județul Giurgiu, vineri seara. O femeie, carbonizată în proporție de 90 la sută și băgată într-o […] The post Cum arată tânăra ucisă, băgată într-o valiză și incendiată la Giurgiu, într-un șanț de pe marginea drumului appeared first on Cancan.ro.