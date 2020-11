GCS: Cele mai multe infectări cu SARS-CoV-2, în Bucureşti - 37.650, urmat de judeţele Iaşi, Braşov şi Prahova

13:30

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat marţi atacurile teroriste din Austria şi Afganistan, în ambele fiind identificate legături cu gruparea extremistă islamistă Statul Islamic, relatează DPA.În Viena, un presupus simpatizant al Statului Islamic a împuşcat mortal patru persoane luni seară. Tot luni, cel puţin 35 persoane au fost ucise într-un atac asupra Universităţii din Kabul, revendicat de Statul Islamic.Într-o postare pe Twitter, Jens Stoltenberg s-a declarat "îngrozit de atacurile teroriste din Afganistan şi Austria". Horrified by the terror attacks in #Afghanistan and #Austria. A reminder that terrorism affects all and the importance of continuing the fight against ISIS. My condolences to all those affected.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 3, 2020 Ele "ne reamintesc că terorismul ne afectează pe toţi şi că este important să continuăm lupta" împotriva Statului Islamic, a adăugat el."Condoleanţe către toţi cei afectaţi", a mai transmis Secretarul General al NATO. AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)