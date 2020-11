Vaccin anti-COVID pe bază de plante înrudite cu tutunul

09:50

Emily Burghelea își disperă iubitul, pe care l-a scos în ”lume” doar de câteva zile, dar a fost o mare surpriză și pentru ea apoi, primind de la el inelul de logodnă. Ce se întâmplă […] The post Iubitul lui Emily e disperat! I se întâmplă mereu să-i facă asta: ”Unde mă prinde!” appeared first on Cancan.ro.