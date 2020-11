Vlad Iliescu, directorul general Atelierele ILBAH, obține premiul pentru „Tânărul antreprenor al anului” iar Atelierele ILBAH este numărul 1 în București (PUBLICITATE)

Vineri, 30.10.2020, a avut loc decernarea premiilor in cadrul evenimenului “Topul National al Firmelor Private din Romania”. Premiul pentru “Tanarul Antreprenor al anului” i-a fost inmanat Directorului General Atelierele ILBAH, Vlad Iliescu. Rezultatul a venit in urma unui an plin de schimbari si provocari, un an consolidat de 8 ani de multa munca si perseverenta. […]

