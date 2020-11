Premierul Orban - convorbiri cu preşedintele Rivlin; a fost remarcat stadiul excelent al cooperării România-Israel

19:20

Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales între presedintele în exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspiră la al doilea mandat, şi candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. Dupa închiderea urnelor, anunţarea câstigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamâni. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenţă din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce înseamnă că o întârziere în numărarea tuturor voturilor este foarte probabilă. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 17.54 Nu există dovezi că un "actor străin" a determinat compromiterea de voturi (ministru) Secretarul interimar pentru securitate internă al SUA (ministru de interne), Chad Wolf, a afirmat marţi că nu există dovezi că un "actor străin" a determinat compromiterea unor voturi în alegerile prezidenţiale, relatează Reuters. Mesajul înaltului responsabil al administraţiei a venit în ultima zi în care americanii îşi pot exprima preferinţa privind următorul lider de la Casa Albă, după o campanie electorală marcată de preocupări legate de posibile "interferenţe" străine în procesul electoral. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 17.49 #alegeriSUA Joe Biden şi-a început ziua electoralã cu o vizitã la mormântul fiului sãu Candidatul democrat la preşedinţia SUA, fostul vicepreşedinte Joe Biden, a început marţi ziua scrutinului cu o vizită la mormântul fiului său Beau, decedat în anul 2015 la vârsta de 46 de ani din cauza unui cancer cerebral, relatează agenţia EFE.În dimineaţa răcoroasă a zilei alegerilor, Biden şi soţia sa, Jill, s-au oprit şi la biserica Sf. Iosif, în valea Brandywine, biserica la care el obişnuieşte să mergă pentru slujba de duminică atunci când se află la casa sa din oraşul Wilmington. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 15.42 #alegeriSUA Trump promite că nu îşi va proclama prematur victoria Preşedintele Statelor Unite, republicanul Donald Trump, a promis marţi că nu îşi va proclama prematur victoria în faţa contracandidatului democrat, Joe Biden, transmite dpa. „Cred că vom avea victoria. Dar numai când e victorie. Nu e nevoie să ne jucăm”, a răspuns Trump la emisiunea Fox and Friends (Fox şi prietenii), când a fost întrebat dacă doreşte să se declare învingător. Unii analişti au sugerat că actualul preşedinte ar putea susţine că a câştigat dacă va conduce în sondaje, înaintea numărării tuturor voturilor. Procedura de numărare oficială ar putea dura câteva zile, inclusiv în state unde rezultatul poate schimba câştigătorul următorului mandat la Casa Albă. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 15.02 #alegeriSUA: Trump a publicat imagini cu dansurile sale la mitinguri pe ritmurile Village People Preşedintele american Donald Trump a publicat pe contul său de Twitter o înregistrare video în care arată secvenţe din dansurile la care a participat la mitingurile sale electorale pe ritmurile melodiei YMCA a formaţiei Village People, relatează marţi agenţia EFE. Imaginile cu o durată de puţin mai mult de două minute, publicate la finalul campaniei electorale de dinaintea unui scrutin prezidenţial foarte disputat ce se desfăşoară marţi, sunt însoţite de mesajul: ''VOTAŢI!, VOTAŢI!,VOTAŢI!. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 11.35 #alegeriSUA: Primele rezultate ale alegerilor prezidenţiale, anunţate în două sate din New Hampshire Foto: (c) Karen Harrigan/The NEWS and SENTINEL/Handout via XinhuaPrimele rezultate ale scrutinului prezidenţial din Statele Unite au fost anunţate în cele două sate Dixville Notch şi Millsfield din New Hampshire, care au dat startul simbolic al alegerilor din SUA în noaptea de luni spre marţi, relatează dpa.Candidatul democrat Joe Biden a câştigat toate cele cinci voturi în cătunul Dixville Notch. Actualul preşedinte american Donald Trump a obţinut majoritatea celor 16 voturi în Millsfield, în timp ce cinci persoane au votat pentru Biden.Secţiile de votare s-au deschis la miezul nopţii (05:00 GMT) în cele două sate aflate lângă graniţa cu Canada, care au continuat tradiţia începută în 1960 în pofida pandemiei de COVID-19 din acest an. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 09.31 #alegeriSUA După o campanie tumultuoasă, un electorat divizat se prezintă la urne pentru a alege între Trump şi Biden Foto: (c) EPA/MICHAEL REYNOLDS Americanii se prezintă marţi la urne pentru a-şi alege preşedintele după o campanie acerbă şi divizantă, un scrutin în care actualul lider de la Casa Albă, republicanul Donald Trump, încearcă să depăşească avansul pe care rivalul său, democrat Joe Biden, îl are în sondaje, şi să câştige un nou mandat de patru ani, transmite Reuters. Votul pune capăt unei campanii dominate de pandemia COVID-19, care a ucis peste 231.000 de persoane în Statele Unite şi a aruncat în şomaj milioane, şi zguduite de proteste la nivel naţional faţă de injustiţia rasială împotriva afro-americanilor. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 09.31 #alegeriSUA: Republicanii riscă să îşi piardă majoritatea în Senat Republicanii din Senat, camera superioară a Congresului SUA, care are puterea de a confirma judecători şi oficiali de rang înalt în administraţie, riscă să îşi piardă majoritatea la alegerile de marţi, comentează DPA.În prezent, 53 din cele 100 de locuri din Senat sunt deţinute de republicani. La ciclul de alegeri regulate din acest an şi la două scrutine speciale suplimentare sunt puse la bătaie 33 de mandate. Foto: (c) DAVID MAXWELL / EPARepublicanii îşi apără 23 de mandate în ziua alegerilor. Democraţii par să se îndrepte spre victorie în unele curse sau acestea sunt prea strânse pentru ca sondajele să anticipeze un câştigător.Dintre cei 12 democraţi care se luptă să rămână în Senat, numai unul, Doug Jones din Alabama, în prezent singurul senator pe care partidul îl are în Sudul Îndepărtat, riscă clar să îşi piardă mandatul.Republicanii s-au folosit de majoritatea lor pentru a bloca judecători propuşi de ultimul preşedinte democrat, Barack Obama, şi pentru a aproba sute de numiri în sistemul judiciar ale preşedintelui Donald Trump.În Carolina de Sud, senatorul cu vechime Lindsey Graham, o figură republicană cheie în privinţa politicii externe şi care acum este preşedintele puternicei Comisii Juridice, se confruntă cu o cursă strânsă.În Carolina de Nord, republicanul Thom Tillis este în urma democratului Cal Cunningham în sondaje, în ciuda unui scandal sexual în care este implicat contracandidatul său.În Arizona, fostul astronaut Mark Kelly ar urma să îi ia locul, din partea Partidului Democrat, republicanului Marth McSally, fost pilot militar. Acest mandat a fost deţinut în trecut de cunoscutul republican John McCain.În cursa din Maine, candidatul democrat are un uşor avans în faţa democratei Susan Collins, care a ocupat acest loc timp de aproape 24 de ani. Foto: (c) EPA/DAVID MAXWELL UPDATE 3.11. 2020 / ORA 08.47 #alegeriSUA Facebook şi Twitter restricţionează un mesaj al lui Donald Trump cu privire la votul anticipat Reţelele de social media Facebook şi Twitter au semnalat luni, în preziua alegerilor prezidenţiale americane, un mesaj al preşedintelui republican Donald Trump cu privire la votul anticipat în statul-cheie Pennsylvania, pe care l-au considerat "înşelător", relatează AFP.În cursul serii, preşedintele republican a publicat un tweet în care califica drept "foarte periculoasă" decizia de săptămâna trecută a Curţii Supreme cu privire la votul anticipat în Pennnsylvania.Cea mai înaltă instanţă din SUA a autorizat acest stat să numere până la trei zile după alegeri buletinele de vot trimise prin poştă, după ce a fost sesizată de republicani, preocupaţi că votul anticipat ar putea fi în defavoarea lor.În tweet-ul său, Donald Trump, care agită cu regularitate, fără probe, ameninţarea unei fraude electorale în masă în condiţiile votului anticipat - notează AFP -, a afirmat că această decizie "subminează întregul sistem juridic american" şi "va provoca violenţă pe străzi".Pe pagina de Twitter a preşedintelui american, mesajul nu mai este vizibil imediat şi trebuie să faci clic pe el pentru a-l afişa."O parte sau în totalitate a conţinutului împărtăşit în acest tweet este contestat şi susceptibil să fie înşelător cu privire la modul de participare la alegeri sau la un alt proces civic", scrie reţeaua lângă acest tweet, adăugând un link în care se explică siguranţa votului anticipat.Twitter a semnalat deja mesaje ale preşedintelui în exerciţiu pe care le-a considerat drept "înşelătoare" sau făcând "apologia violenţei".Pe pagina de Facebook a preşedintelui mesajul este în continuare vizibil, dar reţeaua lui Mark Zeckerberg, acuzată că nu a făcut suficiente eforturi în lupta contra dezinformării online în 2016, a adăugat următoarea explicaţie: "Votul în persoană şi votul prin corespondenţă au făcut de mult timp dovada unei mari fiabilităţi în SUA. Frauda electorală este extrem de rară, indiferent de tipul de vot", conform AFP. Foto: (c) PETER FOLEY / EPA UPDATE 3.11. 2020 / ORA 08.47 #alegeriSUA: Donald Trump prezice o "victorie magnificã" la ultimul sãu miting de campanie Preşedintele american Donald Trump a prezis în noaptea de luni spre marţi "o victorie magnificã" la ultimul sãu miting de campanie din Grand Rapids, Michigan, cu câteva ore înainte de deschiderea urnelor, relateazã AFP. Foto: (c) EPA/ALYSSA POINTER / THE ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION UPDATE 3.11. 2020 / ORA 08.43 #alegeriSUA: Dacă va câştiga, Biden ar deveni cel mai în vârstă preşedinte; recordul e deţinut în prezent de Trump Donald Trump avea 70 de ani în ianuarie 2017, când şi-a preluat mandatul, devenind cel mai în vârstă preşedinte din istoria Statelor Unite, relatează DPA, care face o trecere în revistă a celor mai bătrâni lideri de la Casa Albă. Însă dacă Joe Biden va câştiga alegerile de marţi, va depăşi acest record. El va împlini 78 de ani înainte de ceremonie de învestitură de la 20 ianuarie şi ar avea 81 până la viitoarele alegeri, din 2024. 3.11. 2020 / ORA 08.37 #alegeriSUA: La miezul nopţii, un cătun american a dat startul scrutinului prezidenţial Foto: (c) Karen Harrigan / The NEWS and SENTINEL Alegătorii din Dixville Notch, un cătun cu doisprezece locuitori din nord-estul Statelor Unite, au dat startul simbolic alegerilor prezidenţiale în noaptea de luni spre marţi, informează France Presse. Acest sat pierdut în pădurile din New Hampshire, lângă graniţa canadiană, a continuat o tradiţie stabilită din 1960, care i-a adus titlul de "First in the Nation" (Primul din ţară). În afară de satul din apropiere Millsfield, care votează de asemenea în timpul nopţii, majoritatea secţiilor de votare de pe Coasta de Est se vor deschide marţi la 6:00 sau 7:00 (11:00-12:00 GMT) Citeşte şi: #alegeriSUA: Candidatul republican la preşedinţia SUA, Donald Trump (fişă biografică) #alegeriSUA: Candidatul democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden (fişă biografică) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.