Liga Campionilor, liveTEXT de la 19:55 » Mircea Lucescu și Dinamo Kiev, duel de gală cu Barcelona » Programul zilei din grupele UCL + cele mai tari cote

22:30

Jason Denayer (25 de ani) are o variantă îmbunătățită total în FIFA 21.La 84 OVR și cu atribute excelente, fundașul celor de la Lyon poate deveni un apărător central de temut. Nu contează că nu are cifre bune la dribling sau pase lungi, nu este ceva necesar, în schimb este bun la pase scurte, deci poate dezvolta jocul din spatele terenului. În plus, într-o echipă potrivită, Denayer poate deveni și mai bun, aproape la același nivel cu Van Dijk sau Varane. ...