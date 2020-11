Emily Burghelea și iubitul au stabilit data nunții: ”Și căsătoria, și la biserică, ambele atunci!”

07:40

Președintele PSD face declarații îngrijorătoare în ceea ce privește carantina COVID-19. Marcel Ciolacu afirmă cu credibilitate că România va intra din nou în stare de urgență după alegerile parlamentare. „Din măsurile luate până acum de […] The post Șeful PSD, Marcel Ciolacu: „Toată România va intra din nou în stare de urgență după alegeri” appeared first on Cancan.ro.