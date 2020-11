GCS: 1.916 persoane - reconfirmate pozitiv cu COVID-19

12:00

Guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, Tom Wolf, a calificat miercuri declaraţiile preşedintelui Donald Trump privind "o fraudă majoră" în numărarea voturilor ca fiind "un atac partizan" şi a declarat că statul său munceşte din greu pentru a număra peste un milion de buletine de vot prin corespondenţă, relatează Reuters."Să fie clar: Acesta este un atac partizan asupra alegerilor din Pennsylvania, voturilor noastre şi democraţiei", a declarat Tom Wolf într-un mesaj pe Twitter. Let's be clear: This is a partisan attack on Pennsylvania's elections, our votes, and democracy.Our counties are working tirelessly to process votes as quickly AND as accurately as possible.Pennsylvania will have a fair election and we will count every vote.— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020 "Comitatele noastre lucrează neobosit pentru a procesa voturile la fel de repede ŞI de exact posibil. Pennsylvania va avea alegeri corecte şi vom număra fiecare vot", a mai spus guvernatorul Wolf.Preşedintele american Donald Trump a declarat că este în desfăşurare "o fraudă majoră" în numărarea voturilor la alegerile prezidenţiale, fără a oferi dovezi, şi că, "în ceea ce mă priveşte", "am câştigat deja", deşi nicio instituţie media majoră nu a declarat victoria sa, a comentat DPA."Ne pregătim să câştigăm aceste alegeri. Sincer, am câştigat aceste alegeri", a spus Trump în noaptea de marţi spre miercuri, acuzând faptul că autorităţile au oprit numărarea voturilor în Pennsylvania până dimineaţă.El a mai declarat că amânarea este "o ruşine pentru ţara noastră" şi a promis că va sesiza instanţele americane în legătură cu această chestiune. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Governor Tom Wolf / Twitter