Anca Țurcașiu se relansează în muzică, după mai mulți ani de pauză: “O piesă nouă în curând! Autorul textului rămâne secret”. Cine e artistul celebru care o ajută în carieră | FOTO

10:20

Divorțul dintre Raluca și Pepe a cutremurat showbizul autohton. Ies la iveală tot mai multe detalii despre motivul separării, după opt ani de relație și doi copii. În urmă cu aproximativ o lună, Raluca a […] The post Ce declara Raluca în urmă cu o lună despre Pepe: „Nu am încredere în el. Nu o să recunoască niciodată că…” appeared first on Cancan.ro.