Cioloş: Nu avem niciun gând de a colabora cu PSD

15:50

Peste 4.000 de asistenţi sociali angajaţi a Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC-uri) din cinci judeţe nu beneficiază în prezent de asigurare medicală, deoarece aceştia nu şi-au primit salariile pe una sau două luni, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Salariaţilor din Administraţia Publică Centrală şi Locală din România - COLUMNA, Sorin Cristian Stan, în timpul mitingului organizat de organizaţia sindicală în faţa Guvernului."O altă problemă care derivă din plata salariilor: aceşti oameni, astăzi 4.000, nu sunt asiguraţi medical, într-o perioadă de pandemie. Deci cardul lor (de sănătate, n.r.) e blocat. Dacă au nevoie de asistenţă medicală, cardul nu există", a afirmat Sorin Cristian Stan.Mai multe zeci de asistenţi sociali membri ai organizaţiei sindicale au participat miercuri la o manifestaţie de protest în Piaţa Victoriei, acuzând faptul că peste 4.000 de angajaţi din DGASPC-urile din judeţele Bacău, Giurgiu, Neamţ, Vaslui şi Mehedinţi nu şi-au primit salariile pentru lunile septembrie, iar unii pentru august şi septembrie.În context, Sorin Cristian Stan a atras atenţia că după data de 10 noiembrie DGASPC-urile din alte 15 judeţe vor fi în imposibilitatea de a-şi plăti salariaţii."Motivul principal (al mitingului, n.r.) este că 5 DGASPC-uri - Bacău, Giurgiu, Neamţ, Vaslui şi Mehedinţi - nu şi-au primit salariile de o lună sau de două luni, iar după 10 noiembrie vor intra în incapacitate de plată încă vreo 15 DGASPC-uri. În momentul de faţă avem în jur de 4.000-5.000 de salariaţi care nu şi-au primit salariile. Vorbim de angajaţii din asistenţa socială şi protecţia copilului. Pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din fiecare judeţ, ordonatorul principal de credite este Consiliul Judeţean. Noi am sesizat din septembrie că se va ajunge în situaţia asta, s-a făcut rectificare bugetară şi s-a intrat într-un joc politic care consider că este inconştient. Adică Parlamentul a modificat rectificarea bugetară, preşedintele n-a promulgat-o şi când s-o promulge, după 30 de zile, Guvernul a atacat-o la Curtea Constituţională. Şi suntem în noiembrie. Oamenii nu şi-au primit salariile pe septembrie şi unii de pe august - unii două luni, alţii o lună", a menţionat Sorin Cristian Stan.Liderul sindical al asistenţilor sociali a susţinut că Guvernul nu a mai trimis Consiliilor Judeţene, începând din septembrie, banii necesari pentru salariile asistenţilor sociali, astfel că 40.000 de asistenţi sociali sunt în pericol să nu îşi primească salariile pe luna octombrie."(Ne dorim ca Guvernul, n.r.) să acceseze fondul de rezervă ca să facă plata imediată a salariilor. Pe rectificare nu mai putem să aşteptăm, pentru că eu cred că va mai dura încă o lună. Le-am scris, ei ştiu de o grămadă de timp, dar nu am avut (nici un răspuns de la Guvern, n.r.). Consiliile Judeţene sunt ordonatorii principali de credite. Ordonatorul secundar este DGASPC-ul. Banii vin de la Guvern la Consiliul Judeţean, iar Consiliul Judeţean se manifestă ca un poştaş, doar trec banii prin conturile lui şi el trebuie să dea banii la DGASPC-uri. La ora actuală nu mai sunt bani la niciun Consiliu Judeţean, sunt vreo 10 (DGASPC-uri judeţene, n.r.) care au asigurată salarizarea până la sfârşitul anului, dar 35 nu au - sunt 47 de DGASPC-uri, că sunt 7 în Municipiul Bucureşti, cu Capitala. Deci prin Consiliul Judeţean doar trec banii, problema este că de la Guvern nu vin bani nici pentru Consiliile Judeţene, nici pentru noi. Că banii vin cu destinaţie - 'vedeţi că banii aceştia sunt pentru DGASPC'. Deci nu ne-a deturnat cineva banii, nu! Banii au venit până în luna septembrie în proporţie de 50% Consiliul Judeţean, 50% Guvernul, statul. Dar asta până în septembrie, de atunci nu (au mai venit banii, n.r.). Cel puţin 15 judeţe vor avea această problemă. Peste 15 judeţe înseamnă în jur de 30 şi ceva de mii de salariaţi, cu cei afectaţi azi sunt aproape 40.000 de salariaţi. Iar să laşi fără salarii 40.000 de familii într-o perioadă de campanie electorală, când urmează nişte alegeri parlamentare, mi se pare sinucidere politică", a precizat Sorin Cristian Stan.Liderul sindicatului asistenţilor sociali a susţinut că Guvernul este la curent cu această situaţie, în urma nenumăratelor informări trimise de organizaţia sindicală."Guvernul ştie despre ce e o vorba, cred că le-am trimis (informări, n.r.) de 17 ori...din 20 septembrie nu am stat, fiind cea mai mare federaţie din asistenţa socială", a afirmat Sorin Cristian Stan.Preşedintele federaţiei sindicale COLUMNA a mai arătat că în prezent nu a avut de suferit îngrijirea bătrânilor şi a copiilor care beneficiază de serviciile de asistenţă socială oferite de DGASPC-urile afectate de lipsa banilor pentru salarii, dar că DGASPC-urile din cele 5 judeţe nu mai au în prezent bani pentru plata alimentelor pentru beneficiari."Activitatea noastră cu beneficiarii se desfăşoară normal în prezent, beneficiarii sunt încă îngrijiţi, (dar, n.r.) noi (căminele de bătrâni şi de copii din subordinea DGASPC-urilor, n.r.) nu am plătit nici utilităţile, nici mâncarea bolnavilor. Nu mai sunt bani să plătim la cei cu care există contracte. Deci e o situaţie dramatică - o dată că salariaţii nu sunt plătiţi, apoi nu mai sunt bani pentru a plăti toate utilităţile şi mâncarea şi toate celelalte necesare beneficiarilor", a adăugat Sorin Cristian Stan.Liderul de sindicat a mai declarat că asistenţii sociali din DGASPC-urile din toată ţara nu şi-au primit încă sporul de risc în valoare de 2.500 de lei promis de autorităţi pentru lunile din starea de urgenţă."Problema este că nu am primit nici sporul de risc de 2.500 de lei pentru perioada stării de urgenţă, perioadă în care oamenii au fost carantinaţi nu acasă, ca alţii, ci carantinaţi la serviciu. În toată ţara, în niciun judeţ nu s-a primit (sporul de risc, n.r.), a încheiat preşedintele Federaţiei Salariaţilor din Administraţia Publică Centrală şi Locală din România - COLUMNA.