Parlamentare2020 / Prahova: Lista de candidaţi pentru Senat a Alianţei pentru Unirea Românilor, respinsă definitiv de instanţă

17:50

Procedurile privind reluarea competiţiilor sportive care să beneficieze de prezenţa spectatorilor au fost suspendate din cauza creşterii numărului de infectări cu COVID-19, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe. "Deocamdată am suspendat modul în care ne organizam pentru repornirea evenimentelor sportive cu spectatori, tocmai din cauza acestui număr foarte mare de infectări. Este practic factorul de care depindem în luarea unei decizii. Îmi doresc să revenim la momente cu spectatori pe stadioane, nu vă ascund faptul că mi-aş fi dorit să se întâmple în toamna acestui an, că aş fi mers cu foarte mare încredere alături de FRF în organizarea meciurilor naţionalei de la Bucureşti cu spectatori. Nu a fost o solicitare a lor în mod expres, dar în mod evident că îşi doresc toţi cei care organizează competiţii, nu numai FRF-ul, să reia acest lucru", a declarat Stroe.El a afirmat că accesul spectatorilor pe arenele sportive va fi permis în momentul în care va exista un trend descendent al infectărilor cu noul virus."Responsabilitatea organizării meciurilor cu spectatori are trei componente esenţiale, a noastră, să oferim cadrul legal care să asigure protejarea sănătăţii participanţilor, a celui care organizează un asemenea meci, pentru că va trebui să pună în mişcare un număr mult mai mare de stewarzi care să controleze aceste lucruri să se pregătească financiar suplimentar. Şi o ultimă mare responsabilitate pe care trebuie să o conştientizăm este cea a spectatorilor. Gradul de conformare voluntară ar trebui să crească, oamenii să ştie cum se desfăşoară o asemenea partidă, care sunt regulile care trebuie respectate. Am asistat la televizor la un meci al unei echipe româneşti disputat în străinătate cu spectatori şi nu mi-a plăcut ce am văzut acolo. Nu e suficient să porţi o mască, sau jumătate din spectatori se poartă o mască, să creezi asemenea aglomerări de mii şi mii de oameni care sunt împreună pe parcursul a două ore. De aceea vă spun că nimeni nu se joacă cu sănătatea publică în această ţară. Când vom avea o cifră diminuată sau când trendul va fi unul descendent atunci cu siguranţă vom lua în calcul acest lucru", a mai spus Ionuţ Stroe.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Gabriela Badea)