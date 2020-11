EXCLUSIV Staff-ul echipei naționale cere doi-trei ani de răbdare și anunță: "Ne asumăm riscul, dar nu avem jucători care să reziste!"

21:00

AS Roma și CFR Cluj se întâlnesc joi, de la ora 19:55, în grupa A din Europa League. Dan Petrescu (52 de ani) s-a plâns de problemele din lot în timpul conferinței de presă din Italia.AS Roma - CFR Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. „E clar că Roma e favorită, nu am zis-o eu, o zic faptele. Va fi până la final favorită. ...