Fotbal: Dinamo Kiev, învinsă cu 2-1 de FC Barcelona, în Liga Campionilor

01:40

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online, că numai un miracol ar putea face ca formaţia sa să obţină un rezultat pozitiv cu AS Roma, în Europa League, în condiţiile în care se confruntă cu mari probleme de lot."E clar că Roma e favorită, nu o spun eu, o spun faptele. Roma e favorită şi va fi până la final. Numai un miracol are face ca noi să scoatem ceva mâine cu AS Roma. Cine dă două goluri mâine de la noi primeşte o pizza de la mine. Nu a mai dat două goluri un jucător de la CFR de mult timp. Cât despre meci cum puteam să îl pregătim dacă nu am avut timp să ne antrenăm? De abia s-a terminat un meci, avem şapte jucători absenţi, cum să pregătesc meciul? Nu am avut timp să pregătim meciul cum voiam. Din păcate nu am nici jucătorii care trebuie la dispoziţie, nu avem nici lot... E o perioadă foarte grea pentru mine, pentru club, greu găsesc soluţii pentru a alcătui o echipă. Ce soluţii să am dacă toţi fundaşii sunt accidentaţi? Ce vreţi, să joc eu fundaş? O să inventăm, o să punem alţi jucători care nu vor juca pe locul lor... iar asta nu e normal", a spus Petrescu în conferinţa susţinută la Roma înaintea antrenamentului oficial.."Cred că numai CFR Cluj are ghinionul ăsta în Europa League... să aibă accidentaţi 3 din cei 4 fundaşi centrali. E clar că vom avea o apărare improvizată, o echipă improvizată. Şi când improvizezi nu ai succes, asta am făcut cu Mediaş şi s-a văzut. Oricum, chiar dacă pierdem mâine e ceva normal, nu e nimic tragic. Băieţii nu au ce pierde, trebuie să intre să dea tot ce au mai bun şi să înţeleagă faptul că atunci când pierzi acasă la AS Roma nu are de ce să îţi fie ruşine", a adăugat el.Dan Petrescu a cerut în glumă doi fundaşi de la AS Roma pentru a putea juca. "Nu cred că la Roma sunt titulari şi rezerve, ei au 21 de jucători care joacă la naţională. Deci nu văd de ce s-ar plânge antrenorul lor (n.r. - Paulo Fonseca) când noi de abia reuşim să punem 3-4 jucători pe banca de rezerve. Nu au de ce să se plângă, sunt clar favoriţi. Ţinând cont că AS Roma are vreo 6 fundaşi centrali nu ne dă şi nouă vreo 2?", a întrebat Petrescu.Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 19:55, în deplasare, formaţia italiană AS Roma, într-o partidă contând pentru etapa a treia a Grupei A a Europa League.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)