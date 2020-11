Decizia luată de Bianca Drăgușanu după ce și-a scos certificat de la legist! ”Exact ce aveam nevoie! Ghiciți!”

18:40

Valul doi al pandemiei de coronavirus a lovit statele europene cu o intensitate care a depășit previziunile sumbre ale autorităților. În acest context, așa cum a dezvăluit publicația Politico, unele state membre ale UE nu […] The post Ce se întâmplă cu vaccinul anti-Covid? România poziție oficială appeared first on Cancan.ro.