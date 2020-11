Vulpița, după ce a fost acuzată că nu e însărcinată cu Viorel: ”Promit că o să fac asta!”

19:50

Astăzi a fost semnat contractul pentru finanțarea construcției magistralei metrou 1Mai-Aeroportul Otopeni. Valoarea acestuia depășește 6,3 miliarde de lei, iar termenul de finalizare al lucrărilor se prelungește până în anul 2026. Magistrala de metrou 1Mai-Aeroportul […] The post A fost semnat contractul pentru magistrala de metrou 1 Mai-Aeroportul Otopeni. Care este termenul de finalizare a lucrărilor appeared first on Cancan.ro.