El este noul iubit al Alexandrei Stan! Sărut pătimaș în mijlocul naturii FOTO

08:10

Bianca Drăgușanu și-a anunțat fanii că vrea să facă uitate ultimele evenimente din viața ei, când a fost bătută de Alex Bodi acum o lună, iar recent, după încă o ceartă, s-a despărțit de el. […] The post Decizia luată de Bianca Drăgușanu după ce și-a scos certificat de la legist! ”Exact ce aveam nevoie! Ghiciți!” appeared first on Cancan.ro.